Конкурс "Лучший муниципальный служащий" стартовал в Нижегородской области

Конкурс на звание лучшего муниципального служащего стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона
Участвовать в конкурсе могут заместители глав (администраций) муниципальных образований, руководителей структурных подразделений администраций, специалисты и муниципальные команды.
Согласно информации, кандидаты в каждой категории могут претендовать на победу в одной из номинаций:
ЖКХ, благоустройство населённых пунктов, строительство;
муниципальная экономика и финансы;
социальная политика; правовое, организационное и кадровое обеспечение органов МСУ;
организация системы ГО и ЧС.
Победителей наградят дипломами областного конкурса и памятными подарками.
Заявки принимают до 15 июня на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru с пометкой "Лучший муниципальный служащий". Подробная информация о конкурсе будет размещаться в Telegram-канале Совета муниципальных образований Нижегородской области: https://t.me/sovmunno.
Напомним, что конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области. Заявки принимаются до 31 мая.
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