Конкурс "Лучший муниципальный служащий" стартовал в Нижегородской области Общество

Конкурс на звание лучшего муниципального служащего стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона

Участвовать в конкурсе могут заместители глав (администраций) муниципальных образований, руководителей структурных подразделений администраций, специалисты и муниципальные команды.

Согласно информации, кандидаты в каждой категории могут претендовать на победу в одной из номинаций:

ЖКХ, благоустройство населённых пунктов, строительство;

муниципальная экономика и финансы;

социальная политика; правовое, организационное и кадровое обеспечение органов МСУ;

организация системы ГО и ЧС.

Победителей наградят дипломами областного конкурса и памятными подарками.

Заявки принимают до 15 июня на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru с пометкой "Лучший муниципальный служащий". Подробная информация о конкурсе будет размещаться в Telegram-канале Совета муниципальных образований Нижегородской области: https://t.me/sovmunno.

Напомним, что конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области. Заявки принимаются до 31 мая.