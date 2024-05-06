Работа нижегородской канатной дороги будет временно приостановлена 16 и 23 мая Общество

Работа канатной дороги Нижний Новгород - Бор будет временно приостановлена 16 и 23 мая. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области

Уточняется, что закрытие переправы связано с проведением плановых работ на технологическом оборудовании.

Напомним, что количество кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планировали увеличить.

Ранее сообщалось, что канатная дорога перешла на летний режим работы. С 9 мая по 12 мая канатная дорога работает с 09:00 до 22:00 без перерыва.