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Общество

Дополнительные автобусы отвезут нижегородцев до кладбищ на Радоницу 14 мая

13 мая 2024 10:58  [78] Общество

14 мая, в день празднования Радоницы, общественный транспорт в направлении нижегородских кладбищ будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в областном Центре развития транспортных систем.

Так, уже с раннего утра начнут работу в усиленном режиме А-99 (до Стригинского кладбища), №216 и 370 (до Федяковского кладбища), №205 (до Вязовского кладбища).

Кроме того, НПАТ планирует обеспечить полный выпуск автобусов на маршруты А-53 (до Румянцевского кладбища), А-3, А-19 (до Высоковского кладбища), А-12 и А-51 (до Ново-Сормовского кладбища), А-27 (до Бугровского кладбища), А-62 (до кладбища Марина Роща).

Соглавно информации, будет организован беспрепятственный подъезд маршруток к остановочным пунктам вблизи следующих кладбищ:
-"Ново-Сормовское" (остановка "Церковь Всех Святых");
- "Бугровское" (остановки "Улица Пушкина" и "Кистещеточное предприятие");
- "Румянцево" (остановка "Румянцевское кладбище").

СПРАВКА:

Особый день поминовения усопших – Радоницу – православные верующие отмечают на девятый день после Светлого Христова Воскресения - в этом году 14 мая.

Радоницу часто называют "Пасхой для усопших". Во всех православных храмах совершаются заупокойные богослужения - панихиды, после которых принято ездить на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких.

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Теги:
Кладбище Общественный транспорт
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