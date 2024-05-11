Бывшего сотрудника "Яндекса" из Нижнего Новгорода задержали за спонсирование ВСУ Общество

ФСБ задержала бывшего сотрудника "Яндекса" из Нижнего Новгорода по подозрению в государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Установлено, что после начала СВО мужчина переводил личные деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

"Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, он уезжал из России. До этого он также привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах", - отметили в ФСБ,

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по делу.

Напомним, ранее другому нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену.