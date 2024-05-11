Нижегородцы заключили брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Всероссийский свадебный фестиваль взял старт на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Как сообщает ГУ ЗАГС Нижегородской области, главным событием первого дня фестиваля, который открылся на Красную горку, стала одновременная регистрация брака более 150 пар со всей России. В их число вошли и нижегородцы.

Молодожены родом из рабочего поселка Шатки. Максим Бурнаев и Наталья Волкова познакомились еще в школе, сидели вместе за одной партой. Он– специалист в сфере IT, она – учитель начальных классов. Предложение своей будущей жене Максим сделал в декабре прошлого года в Москве на катке ВДНХ. Поэтому такая регистрация брака особенно символична для молодых.

Помощь в поездке на торжественное мероприятия молодым нижегородцам оказало ГУ ЗАГС региона. Максим Бурнаев и Наталья Волкова в традиционном русском свадебном наряде Нижегородской губернии прошлись в параде молодоженов от центральной арки ВДНХ до главной сцены, где стали участниками массовой регистрации заключения брака.

Женихи и невесты со всей страны не только сказали заветное: "Да!", но и исполнили свой первый свадебный танец. Кроме того, молодожены получили огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что мероприятия в рамках фестиваля продлятся до 19 мая, а 16 мая, в день ПФО, в брак вступит еще одна пара нижегородцев.

Ранее сообщалось, что обрядовые свадебные нижегородские традиции представлены на ВФМ в Сочи.

Также сообщалось, что около 105 пар заключили брак в Нижнем Новгороде в красивую дату.