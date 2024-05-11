Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства РФ Политика

Государственная дума РФ утвердила всех заместителей председателя федерального правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента сообщил телеканал "360".

На должность первого заместителя главы кабмина назначен Денис Мантуров. Вице-премьером по транспорту остался Виталий Савельев, по вопросам экологии — Дмитрий Патрушев, по энергетике и экономике — Александр Новак, по финансовой и контрольно-надзорной сфере — Дмитрий Григоренко.

Заместителем председателя правительства, который курирует цифровое развитие, спорт и туризм стал Дмитрий Чернышенко. Вице-премьером по международным вопросам назначен Алексей Оверчук, по строительству и ЖКХ — Марат Хуснуллин. Заместителем главы кабмина, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе стал Юрий Трутнев.

Кроме того, Госдума утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера по социальным вопросам.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним,10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ.

12 мая Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Занимавший пост Николай Патрушев освобождён от должности по причине перехода на другую работу. Также глава государства выступил с предложением назначить на пост министра обороны страны первого вице-премьера Андрея Белоусова.