Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
"Учителя года – 2024" определили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
13 мая 2024 17:39  [58] Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства РФ
13 мая 2024 11:37  [188] Пост министра обороны РФ займёт вице-премьер Андрей Белоусов
11 мая 2024 09:49  [431] "Единая Россия" единогласно поддержала Михаила Мишустина на должность премьер-министра
07 мая 2024 17:21  [565] Евгений Люлин: "Пятый срок Владимира Путина станет временем прорыва в будущее"
07 мая 2024 13:44  [578] Правительство России в полном составе ушло в отставку
07 мая 2024 12:47  [681] Владимир Путин вступил в должность президента России
03 мая 2024 17:53  [1001] Борис Петров назначен врио руководителя нижегородского завода "Красное Сормово"
03 мая 2024 11:00  [631] Нижегородская область в мае представит госпрограмму научно-технологического развития
02 мая 2024 13:37  [566] Евгений Люлин проведет прием граждан в Заксобрании 11 июня
02 мая 2024 10:25  [770] "Единая Россия" приостановила членство Олега Лавричева в партии
Политика

Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства РФ

13 мая 2024 17:39  [58] Политика

Государственная дума РФ утвердила всех заместителей председателя федерального правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента сообщил телеканал "360".

На должность первого заместителя главы кабмина назначен Денис Мантуров. Вице-премьером по транспорту остался Виталий Савельев, по вопросам экологии — Дмитрий Патрушев, по энергетике и экономике — Александр Новак, по финансовой и контрольно-надзорной сфере — Дмитрий Григоренко.

Заместителем председателя правительства, который курирует цифровое развитие, спорт и туризм стал Дмитрий Чернышенко. Вице-премьером по международным вопросам назначен Алексей Оверчук, по строительству и ЖКХ — Марат Хуснуллин. Заместителем главы кабмина, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе стал Юрий Трутнев.

Кроме того, Госдума утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера по социальным вопросам.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним,10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ.

12 мая Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Занимавший пост Николай Патрушев освобождён от должности по причине перехода на другую работу. Также глава государства выступил с предложением назначить на пост министра обороны страны первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Назначения Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph