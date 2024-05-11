Росприроднадзор обнаружил более 30 нарушений на Выксунском литейном заводе Общество

Фото: Пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили 33 нарушения природоохранных требований на Выксунском литейном заводе в Нижегородской области. Об это сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители пожаловались в Росприроднадзор на задымление и загрязнение воздуха, которые исходили от предприятия.

После этого сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку и обнаружили, что у ООО "ВЛЗ" до 22 апреля 2024 года не было утвержденной декларации о воздействии на окружающую среду.

Предприятие не представило отчет об инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух, а также паспорта газоочистных установок на 9 источниках выбросов.

Кроме того, руководство завода не представило разработанные и утвержденные паспорта на 11 видов отходов I, III-IV классов опасности и допустило совместное накопление разных видов отходов.

В отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ООО «ВЛЗ» выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.