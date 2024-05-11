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Общество

Росприроднадзор обнаружил более 30 нарушений на Выксунском литейном заводе

13 мая 2024 17:58  [37] Общество

Фото: Пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили 33 нарушения природоохранных требований на Выксунском литейном заводе в Нижегородской области. Об это сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители пожаловались в Росприроднадзор на задымление и загрязнение воздуха, которые исходили от предприятия.

После этого сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку и обнаружили, что у ООО "ВЛЗ" до 22 апреля 2024 года не было утвержденной декларации о воздействии на окружающую среду.

Предприятие не представило отчет об инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в воздух, а также паспорта газоочистных установок на 9 источниках выбросов.

Кроме того, руководство завода не представило разработанные и утвержденные паспорта на 11 видов отходов I, III-IV классов опасности и допустило совместное накопление разных видов отходов.

В отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. ООО «ВЛЗ» выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Выксунский г.о. Экология
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