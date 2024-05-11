Памятник участникам ВОВ будет установлен в Акатах к 80-летию Победы Общество

Фото: соцсети Ольга Васенева

Памятник участникам Великой Отечественной Войны установят в деревне Акаты к 80-летию Победы. Как сообщает НТА-Приволжье, жительница Шахуньи Ольга Васенева написала в комментариях в соцсетях главы Нижегородской области Глеба Никитина о том, что в деревне Акаты негде почтить память участников ВОВ, которых было около 300 человек. В деревне закрыт Дом культуры и нет памятника павшим героям.

9 Мая в День Победы местные жители установили импровизированный стенд памяти героям, к которому возложили цветы и венок. Дети прочитали стили, спели песни, кроме того у памятного стенда с поздравлениями выступил представитель администрации.

"Просим Вас о содействии в установке памятника участникам Великой Отечественной войны! Это важно для нас всех , для будущего поколения, для наших детей! Это наша история, мы обязаны рассказывать о войне , о победе, воспитывать патриотический дух у наших детей! Спасибо за внимание!" - написала Ольга Васенева

Комментарий не остался незамеченным. Глава местного самоуправления городского округа город Шахунья Олег Дахно сообщил, что памятник будет установлен в деревне к 80-летию Победы в том месте, где просили жители.

Ранее сообщалось, что новую "Стену памяти", посвященную участникам войны, открыли в Большой Болдине