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Общество

Более 300 тысяч сеянцев ели и сосны высадят в Нижегородской области в этом году

19 марта 2024 15:52  [66] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области в рамках международной акции "Сад памяти" будет высажено более 300 тысяч сеянцев ели и сосны. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Сад памяти" в Нижегородской области проводится пятый сезон. Начиная с 2020 года в рамках акции сотрудники лесничеств вместе с волонтерами высадили более 1,5 млн деревьев на площади 400 тысяч гектаров.

Как отметили в Минлесхозе, в прошлом году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 100%.

Акция "Сад памяти" посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Благодаря ей любой человек может внести свой вклад в сохранение "зелёных лёгких" планеты. 

В этом году Нижегородская область снова присоединится к акции, которая традиционно начнется в апреле-мае. На территории большинства лесничеств региона под эти цели уже подобраны лесные участки. Информация о сроках и местах проведения акции будет размещена на сайте Сад памяти и на официальном сайте Минсельхоза Нижегородской области.

По данным НРО ВОД "Волонтёры Победы" за все время проведения акции в ней приняли участие свыше 5,5 млн человек более чем из 50 стран. В 2023 году было высажено 100-миллионное дерево. 

Акция организована АНО "Сад Памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы"и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология". Мероприятие поддерживают известные общественные деятели, актеры, музыканты.

Напомним также, что национальный проект "Экология"  инициирован по указу президента Владимира Путина. Основная цель проекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.  

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Теги:
Акции Сад Памяти
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