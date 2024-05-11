Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов покидает свой пост

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Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-службе правительства региона.
Чиновник уходит с должности министра в связи с переходом на другую работу.
"Последний рабочий день в региональном правительстве у него будет 15 мая",- уточнили ведомстве. Кто займёт вакантную должность, пока не сообщается.
Напомним, Михаил Морозов возглавил министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области в октябре 2020 года после ухода со своего поста Андрея Черткова.
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