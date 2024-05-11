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Общество

Детская поликлиника №39 Советского района отмечает 60-летний юбилей

14 мая 2024 17:12  [59] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

14 мая 2024 года 60-летие отмечает детская поликлиника №39 Советского района Нижнего Новгорода, первая в городе специализированная поликлиника для маленьких пациентов. Гостем праздничных мероприятий, организованных в парке имени А.С. Пушкина, стал заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.

В этот день весь коллектив - врачи, медсестры, санитары и хозяйственные работники - принимали поздравления от руководства регионального минздрава, администрации Нижнего Новгорода, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы. Для участников мероприятия была подготовлена насыщенная концертно-развлекательная программа. Многие сотрудники поликлиники и ветераны медицинской организации получили благодарственные письма и памятные подарки.

Поздравляя коллектив и главного врача Инну Кондратьеву, Николай Сатаев отметил, что поликлиника №39 в настоящее время превратилось в одну из лучших детских поликлиник не только Нижнего Новгорода, но и всей России по качеству оказания медицинских услуг.

"Созданная вами новая модель учреждения здравоохранения — это очень беспокойное хозяйство, объединяющее 18 участков, 41 медкабинет в 34 образовательных учреждениях, дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, отделение восстановительной медицины, кабинет неотложной помощи детям. И на всех участках трудятся высококлассные специалисты, для которых нет чужой беды", - подчеркнул заместитель председателя городской Думы.

Депутат поблагодарил персонал поликлиники за высокий профессионализм и чуткость к маленьким пациентам. Он пожелал коллективу крепкого здоровья, дальнейшего развития и процветания, счастья и добра.

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Теги:
больницы Гордума Юбилеи и праздники
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