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Общество

Двое нижегородцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС

14 мая 2024 18:48  [98] Общество

Фото: соцсети Севастьяна Вынныка

Компания МТС совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья.

Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел на цифровой платформе МТС Линк. По итогам консультаций к поступлению на актерский факультет ГИТИСа рекомендованы сразу двое нижегородцев: Севастьян Выннык из Нижнего Новгорода и Екатерина Попова из Дзержинска.

Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа прошли в апреле 2024 года. Оценивали таланты участников преподаватели ГИТИСа, которые помимо отборов в первый день консультаций поделились с абитуриентами профессиональными секретами и рекомендациями для поступления.

Первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа среди нижегородцев прошли Севастьян Выннык из Нижнего Новгорода и Екатерина Попова из Дзержинска. Следующий, уже очный этап отбора, пройдет в мае в Москве.

Получить путевку сразу на второй тур нижегородским абитуриентам помогла тщательная подготовка.

"Первую попытку поступить в театральный вуз я предпринял сразу после окончания школы – прослушивание тогда я не прошел и даже на пару лет поставил пробы на паузу, но мысль о творческой карьере не давала мне покоя. Онлайн-отбор – это совершенно новый формат, в котором мне довелось участвовать впервые. Я специально снял студию, арендовал световое оборудование и, конечно, подготовил программу. Положительный результат, даже на таком раннем этапе, - уже маленькая победа и стимул двигаться дальше в выбранном направлении", - поделился Севастьян Выннык.

"На протяжении нескольких лет мы помогаем абитуриентам из регионов страны, в том числе, и из Нижегородской области, осуществить свою мечту через участие в проектах благотворительной программы МТС "Поколение М". Стоит отметить, что расширяется не только география участников проекта, но и направления предварительных отборов - в этом году ребята могли попробовать свои силы как на актерском факультете, так и на факультете сценографии. При этом благодаря цифровой платформе МТС Линк ребята могут получить ценные советы напрямую от преподавателей ГИТИСа, а удаленный формат позволяет сократить затраты на поездки в столицу", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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Теги:
Вузы МТС Образование
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