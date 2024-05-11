Олег Лавричев досрочно сложил полномочия спикера думы Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина

Олег Лавричев досрочно сложил полномочия председателя Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом в ходе внеочередного заседания Гордумы 15 мая заявил заместитель председателя думы Владимир Тарасов.

Лавричев работал на избирательном округе №30 с сентября 2020 года.

На заседании Гордумы присутствовало 30 депутатов.

"От Олега Лавричева поступило заявление в Гордуму Нижнего Новгорода с просьбой освободить его от полномочий депутата и председателя гордумы с 15 мая", - пояснил Тарасов.

Это решение депутаты Гордумы поддержали единогласно.

Напомним, спикера Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали на два месяца по подозрению в растрате.