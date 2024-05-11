Олег Лавричев досрочно сложил полномочия спикера думы Нижнего Новгорода

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Олег Лавричев досрочно сложил полномочия председателя Гордумы Нижнего Новгорода. Об этом в ходе внеочередного заседания Гордумы 15 мая заявил заместитель председателя думы Владимир Тарасов.
Лавричев работал на избирательном округе №30 с сентября 2020 года.
На заседании Гордумы присутствовало 30 депутатов.
"От Олега Лавричева поступило заявление в Гордуму Нижнего Новгорода с просьбой освободить его от полномочий депутата и председателя гордумы с 15 мая", - пояснил Тарасов.
Это решение депутаты Гордумы поддержали единогласно.
Напомним, спикера Гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева арестовали на два месяца по подозрению в растрате.2 мая "Единая Россия" приостановила его членство в партии из-за возбуждения против него уголовного дела.
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