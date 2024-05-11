Нижегородских учителей приглашают принять участие в III сезоне телешоу "Классная тема!" Общество

Фото: vk.com/obrazovanienn

Прием заявок стартовал на третий сезон всероссийского телешоу "Классная тема!". Об этом сообщают организаторы.

Проект "Классная тема!" создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.

Он позволит показать стране самых ярких, современных педагогов и поднять престиж этой профессии.

Принять участие в телепроекте смогут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона России. Для участия необходимо до 17 июня заполнить анкету, пройти тест по своему предмету и записать видеовизитку.

Победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главным призом станет авторское образовательное шоу на федеральном канале.

"Повышается престиж профессии учителя, в 2023 году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте "Классная тема!", поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления", -отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Финалиста проекта 2023 года - учитель биологии из выксунской средней школы № 8 Анастасия Кондина считает, что учитель должен находиться в постоянном движении, в поиске новых, лучших и современных методов и приемов обучения.

"И участие в проекте "Классная тема" – это новый формат урока для меня, новый вектор развития. Это бесценный опыт, знакомство с новыми людьми, методиками и практиками. Проект открывает для учителя новые грани педагогического мастерства, способствует развитию творческого потенциала",- отметила Кондина.

Напомним, проект "Классная Тема! был запущен в России в 2022 году.