Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2024 12:43  [4] Нижегородских учителей приглашают принять участие в III сезоне телешоу "Классная тема!"
15 мая 2024 12:16  [43] План по капремонту многоквартирных домов в Дзержинске на 2024 год выполнен на треть
15 мая 2024 11:47  [93] Нижегородский итальянец - участник СВО: "Я живу в России и хочу отдать долг Родине"
15 мая 2024 11:39  [111] Инженерные сети на площади Свободы в Нижнем Новгороде переустроят к июлю
15 мая 2024 10:51  [103] Праздником здоровья отметила юбилей Детская поликлиника №39 Советского района
15 мая 2024 10:29  [113] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта в выходные
15 мая 2024 10:20  [117] "Т Плюс" увеличила выработку электроэнергии и отпуск тепла в первом квартале 2024 года
15 мая 2024 09:59  [121] Депутаты ЗСНО проверили ход замены лифтов в МКД Нижнего Новгорода
15 мая 2024 09:40  [138] Мошенники под видом соцработников звонят пенсионерам по перерасчёту пенсии
15 мая 2024 09:04  [146] Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации договоров о развитии застроенных территорий
Общество

Нижегородских учителей приглашают принять участие в III сезоне телешоу "Классная тема!"

15 мая 2024 12:43  [4] Общество

Фото: vk.com/obrazovanienn

Прием заявок стартовал на третий сезон всероссийского телешоу "Классная тема!". Об этом сообщают организаторы.

Проект "Классная тема!" создается по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия 1" и минпросвещения России при информационной поддержке компании VK.

Он позволит показать стране самых ярких, современных педагогов и поднять престиж этой профессии.

Принять участие в телепроекте смогут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона России. Для участия необходимо до 17 июня заполнить анкету, пройти тест по своему предмету и записать видеовизитку.

Победителем проекта станет специалист, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главным призом станет авторское образовательное шоу на федеральном канале.

"Повышается престиж профессии учителя, в 2023 году педагогические специальности заняли второе место по популярности среди абитуриентов. Мы приглашаем педагогов принять участие в телевизионном проекте "Классная тема!", поделиться своими знаниями и идеями со всей страной, продемонстрировать свои наработки и навыки публичного выступления", -отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Финалиста проекта 2023 года - учитель биологии из выксунской средней школы № 8 Анастасия Кондина считает, что учитель должен находиться в постоянном движении, в поиске новых, лучших и современных методов и приемов обучения.

"И участие в проекте "Классная тема" – это новый формат урока для меня, новый вектор развития. Это бесценный опыт, знакомство с новыми людьми, методиками и практиками. Проект открывает для учителя новые грани педагогического мастерства, способствует развитию творческого потенциала",- отметила Кондина.

Напомним, проект "Классная Тема! был запущен в России в 2022 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Учитель
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2023 10:22  [3238] Школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph