Михаил Куренков возглавил министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области

Фото:
С 16 мая исполнять обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области будет исполнять Михаил Куренков. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.До прихода на работу в министерство, Михаил Куренков занимал пост начальника контрольно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции области.
Напомним, Михаил Морозов 14 мая покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области в связи с переходом на другое место работы.
Как стало известно 15 мая, он назначен генеральным директором "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+