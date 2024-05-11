Михаил Куренков возглавил министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 16 мая исполнять обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области будет исполнять Михаил Куренков. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До прихода на работу в министерство, Михаил Куренков занимал пост начальника контрольно-аналитического отдела Государственной жилищной инспекции области.

Напомним, Михаил Морозов 14 мая покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области в связи с переходом на другое место работы.

Как стало известно 15 мая, он назначен генеральным директором "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и "Газпром газораспределение Нижний Новгород".