Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки Общество

Фото: сайт "Нижний 800"

Мошенники рассылают сообщения от имени гендиректора Нижегородской ярмарки Елизаветы Зубакиной. Об этом сообщается в Тelegram-канале ярмарки.

Тех нижегородцев, кому приходят сообщения от руководителя Нижегородской ярмарки, простят быть бдительнее и не переходить по ссылкам.

"Не пренебрегайте всеми возможными способами защиты: установите двухфакторную аутентификацию, сложный пароль, антивирусные программы, чтобы избежать взлома вашего аккаунта",- посоветовали в администрации ярмарки.

Мошенники могут через нейросети генерировать текст из записи голоса. В таком случае лучше перепроверить информацию, например, перезвонить на основной номер Нижегородской ярмарки или в приемную.

Напомним, фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.

В декабре 2023 года стало известно о поддельном аккаунте заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.