Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 мая 2024 17:40  [60] Более 370 млн рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2024 году
15 мая 2024 17:27  [67] Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки
15 мая 2024 17:11  [66] Эн+ успешно обеспечил повторное теплоснабжение жителей Нижнего Новгорода
15 мая 2024 16:23  [93] Нижегородская школьница победила во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!"
15 мая 2024 16:10  [121] Лучшего дворника в номинации "Летняя уборка" определят в Нижнем Новгороде
15 мая 2024 15:56  [143] МЧС объявило заморозках до -2 в Нижегородской области
15 мая 2024 15:46  [131] Более 100 тысяч юных нижегородцев приняли участие во Всероссийской акции "Линейка памяти"
15 мая 2024 15:32  [134] Минздрав опроверг наличие списка лекарств, запрещённых водителям под угрозой штрафа
15 мая 2024 15:15  [140] Маршрут электробуса Э-22 продлят в Нижнем Новгороде с 16 мая
15 мая 2024 15:02  [133] Нижегородский аэропорт за майские праздники обслужил более 64 тысяч пассажиров
Общество

Мошенники рассылают сообщения от имени руководителя Нижегородской ярмарки

15 мая 2024 17:27  [67] Общество

Фото: сайт "Нижний 800"

Мошенники рассылают сообщения от имени гендиректора Нижегородской ярмарки Елизаветы Зубакиной. Об этом сообщается в Тelegram-канале ярмарки.

Тех нижегородцев, кому приходят сообщения от руководителя Нижегородской ярмарки, простят быть бдительнее и не переходить по ссылкам.

"Не пренебрегайте всеми возможными способами защиты: установите двухфакторную аутентификацию, сложный пароль, антивирусные программы, чтобы избежать взлома вашего аккаунта",- посоветовали в администрации ярмарки.

Мошенники могут через нейросети генерировать текст из записи голоса. В таком случае лучше перепроверить информацию, например, перезвонить на основной номер Нижегородской ярмарки или в приемную.

Напомним, фейковый аккаунт главы Нижегородской области Глеба Никитина появился в Telegram.

В декабре 2023 года стало известно о поддельном аккаунте заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Нижегородская ярмарка
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2023 12:38  [1171] Фейковые аккаунты нижегородских политиков появились в Telegram
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph