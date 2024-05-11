Семена гороха из Марий Эл оказались поражены опасным карантинным вредителем Общество

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В семенном горохе, привезённом в Нижегородскую область из республики Марий Эл, обнаружен опасный карантинный вредитель - гороховая зерновка. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Уточняется, что специалисты лаборатории обнаружили вредителя в семенах сорта "Аксайский усатый 55".

В ведомстве отметили, что у повреждённых зерновкой зёрен снижается полевая всхожесть до 75% и теряется вес до 40%.

Кроме того, сильно заражённый горох опасен для употреблении в пищу и на корм скоту, поскольку в зёрнах, загрязнённых экскрементами вредителя, содержится опасный алкалоид контаридин.