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Общество

Семена гороха из Марий Эл оказались поражены опасным карантинным вредителем

16 мая 2024 12:17  [84] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В семенном горохе, привезённом в Нижегородскую область из республики Марий Эл, обнаружен опасный карантинный вредитель - гороховая зерновка. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Уточняется, что специалисты лаборатории обнаружили вредителя в семенах сорта "Аксайский усатый 55".

В ведомстве отметили, что у повреждённых зерновкой зёрен снижается полевая всхожесть до 75% и теряется вес до 40%.

Кроме того, сильно заражённый горох опасен для употреблении в пищу и на корм скоту, поскольку в зёрнах, загрязнённых экскрементами вредителя, содержится опасный алкалоид контаридин.

Ранее сообщалось, что около 40 тонн заражённых томатов пытались ввезти в Нижегородскую область.

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Теги:
Россельхознадзор Сельское хозяйство урожай
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