Подростков, переводящих стрелки на ж/д путях задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Подростков, которые переводили стрелки на железнодорожных путях на станции Починки в Сормовском районе Нижнего Новгорода, задержали. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Машинист тепловоза обнаружил на подъездном пути на улице Зайцева на станции Починки двоих подростков, которые переводили стрелки на железнодорожных путях и записывали это на видео. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили личности хулиганов.

Выяснилось, что накануне вечером эти же подростки положили на рельсы тормозной башмак на перегоне Козино-Починки. Электричка Правдинск-Нижний Новгород наехала на башмак, и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Они признались полицейским, что сделали это ради интереса, чтобы посмотреть, что случится с электропоездом, когда он наедет на тормозной башмак.

Транспортные полицейские провели с подростками и их родителями профилактическую беседу. Также на родителей хулиганов составили административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35КоАП РФ. (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию).

Напомним, хулиганов, уничтоживших часовню в Балахнинском районе, отправили под домашний арест.