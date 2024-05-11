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Общество

Уренскую ЦРБ в Нижегородской области отремонтируют в 2025 году

16 мая 2024 15:16  [104] Общество

Фото: Кирилла Матынов, ИА "Время Н"

Шесть объектов Уренской центральной районной больницы в Нижегородской области планируется отремонтировать в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Глеб Никитин 15 мая в ходе рабочей поездки посетил Уренскую ЦРБ. Здесь после капремонта женская консультация переехала в отдельно стоящее здание, были отремонтированы фасады и крыши хирургического и терапевтического корпусов, ФАПы, а также закуплены машины и оборудование.

"Увидел конкретный результат. Огромная работа была проведена по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по инициативе президента России",- рассказал Никитин.

Глава региона пообещал выделить средства на проведение капремонта шести объектов, входящих в Уренскую ЦРБ в 2025 году.

После этого Глеб Никитин посетил центр наставничества "Хулиганодом" и Уренский индустриально-энергетический техникум, отметив, что району нужны высококвалифицированные специалисты, в частности, в аграрной сфере.

"Сегодня в сельхозотрасли требуются IТ-специалисты, которые программируют аппаратуру и механизаторы, способные работать на самой современной технике. Так что будем развивать эти направления в техникуме",- подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин принял участие в открытии новой роботизированной фермы в Урене.

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Теги:
Здравоохранение Уренский район
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