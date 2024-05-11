Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%

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В России будут пересмотрены условия семейной ипотеки. Минфин предложил привязать её к возрасту детей - в частности, если им исполнилось больше шести лет - то повысить ставку вдвое, до 12% годовых. Об этом стало известно в ходе конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024", сообщает телеканал "360".
Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что льготная ипотека направлена на поддержку и семей с детьми, и строительной отрасли. Но это, прежде всего, антикризисная, а не демографическая мера.
Программа семейной ипотеки со ставкой 6% продлят, уточнил Чебесков, но участвовать в ней смогут только родители детей младше шести лет. Замминистра заявил, что условия для других заёмщиков пока не утвердили.
"Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%. [...] Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка", — пояснил он.
Минфин также призвал запретить семьям с высоким доходом оформлять семейную ипотеку: при зарплате в 500 тысяч рублей в месяц можно оформить кредит на стандартных рыночных условиях.Напомним, что в феврале Владимир Путин предложил продлить действующую до июля 2024 года программу семейной ипотеки ещё на 6 лет - до 2030 года. Особое внимание он рекомендовал уделить семьям с детьми дошкольного возраста. Для них льготная ставка по ипотеке будет прежней — 6%. Путин напомнил, что сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Он предложил продлить такую норму также до 2030 года. Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки. Чаще всего клиенты покупали жилье с помощью "Семейной ипотеки" - 42%. Программой для IТ-специалистов воспользовались 35,5%, а "Льготной на новостройки" -18,5%.
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