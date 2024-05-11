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Общество

Молодые нижегородские ученые создали беспилотную машину на основе тягача

16 мая 2024 17:13  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Команда нижегородских ученых из НГТУ им. Алексеева при участии Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) создала новое беспилотное транспортное средство на основе седельного тягача МАЗ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, новая разработка ученых способна перевозить грузы до 20 тонн. 

Отмечается, что работа проводилась в рамках федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".

Беспилотный МАЗ оборудован специальными лидарами и радарами,которые помогают ему определять свое местоположение и препятствия на пути. Кроме того, оборудован дополнительной навигацией и вычислительными модулями. На нем установлено семь камер, которые позволяют более точно определять локацию.

Машина управляется в ручном, беспилотном и дистанционном режимах. Также в транспортном средстве предусмотрена система безопасности, которая необходимая для экстренной остановки, в кабине есть аварийные кнопки, при нажатии которых автомобиль интенсивно тормозит до полной остановки.

Для управления беспилотником было разработано специальное приложение для планшета. В ближайшее время разработка нижегородских ученых пройдет испытания на нефтегазовом месторождении России для проверки работоспособности беспилотника в реальных условиях. Основным партнером проекта выступило ООО "Газпромнефть-Снабжение"

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука и университеты". На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ является 64 организации.

Национальный проект "Наука и университеты" направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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Теги:
беспилотники НГТУ НОЦ
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