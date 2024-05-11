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Общество

Реестр должников по алиментам намерены создать в России

16 мая 2024 18:10  [98] Общество

Совет Федерации обсудит возможное создание реестра должников по алиментам на заседании 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Проект закона о создании реестра должников по алиментам в прошлом году подготовило правительство РФ. В реестр предложили включить информацию о лицах, которых привлекли к административной и уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске.

Авторы инициативы пояснили, что появление такого документа позволит создать правовой механизм, который позволит воздействовать на уклоняющихся от выплаты алиментов россиян.

"В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", — говорится в пояснительной записке.

Как сообщает телеканал "360", Госдума РФ приняла данный законопроект несколько дней назад. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что эта инициатива направлена на защиту прав и интересов детей.

Напомним, что около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев в 2023 году. К административной ответственности за неуплату алиментов привлечён 2061 нижегородец, 1032 должника - к уголовной ответственности.

Согласно информации, предоставленной ГУФССП по Нижегородской области, в праве выезда за пределы РФ ограничены почти 10 000 должников по алиментным обязательствам.

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Теги:
Дети Законодательство Судебные приставы
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