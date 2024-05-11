Нижегородские самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарках в муниципалитетах Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Самозанятые региона смогут представить свою продукцию на десяти ярмарках в муниципалитетах Нижегородской области. Мероприятия организует региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, статус самозанятого позволяет работать в правовом поле и получать государственную поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Один из важных инструментов поддержки – популяризация продукции самозанятых и увеличение узнаваемости их брендов. На ярмарках, которые организовал центр"Мой бизнес", нижегородские самозанятые продемонстрируют свою продукцию широкой аудитории, а также проведут мастер-классы для посетителей. При этом торговое место, оборудованное всем необходимым, участники ярмарок получат бесплатно", – рассказал Андрей Саносян.

На каждой из десяти ярмарок будет организована работа мобильных консультационных пунктов центра "Мой бизнес".

"Ярмарки – часть конкурса для самозанятых "Займись делом!", который областной центр "Мой бизнес" запустил в конце апреля. Проект направлен на увеличение клиентской базы и повышение узнаваемости брендов нижегородских самозанятых. Для победителей конкурса будет разработана рекламная кампания, самозанятые смогут получить до 300 минут бесплатного эфирного времени на трех крупных радиостанциях региона", – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Принять участие в ярмарках могут физические лица и индивидуальные предприниматели старше 18 лет, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области и применяющие специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Участие в конкурсе "Займись делом!" не является обязательным условием.

Первая ярмарка состоится 23 мая. Принять в ней участие могут самозанятые из Тоншаевского, Шарангского, Шахунского, Тонкинского муниципальных округов. Мероприятие пройдет по адресу: г. Урень, площадь Труда - и будет приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства.

О расписании следующих ярмарок будет сообщено дополнительно.

Для участия в ярмарке необходима предварительная регистрация. Требуется заполнить заявление и отправить на электронную почту: urenbc@mail.ru.

Напомним, чтобы стать участником конкурса "Займись делом!", нужно зарегистрироваться на сайтах: мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: займисьделом52.рф и в региональном центре "Мой бизнес". Заявки принимаются до 1 июля 2024 года.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.