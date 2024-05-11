"Горячая линия" на тему реализации имущества должников пройдёт в Нижегородской области

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области проведёт телефонную линию по вопросам ареста и реализации имущества должников.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники ответственного отдела ответят на вопросы граждан, касающиеся деятельности судебных приставов по обращению взыскания на имущество должников. Например, в каких случаях накладывается арест на имущество неплательщиков, и можно ли самостоятельно реализовать имущество для оплаты долгов.
Звонки будут приниматься 23 мая с 10:00 до 11:00 по телефону 223-29-92.Как сообщалось ранее, в праве выезда за пределы РФ за долги ограничены 160 889 жителей области, из них почти 10 000 должников по алиментным обязательствам.
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