"Горячая линия" на тему реализации имущества должников пройдёт в Нижегородской области Общество

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области проведёт телефонную линию по вопросам ареста и реализации имущества должников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники ответственного отдела ответят на вопросы граждан, касающиеся деятельности судебных приставов по обращению взыскания на имущество должников. Например, в каких случаях накладывается арест на имущество неплательщиков, и можно ли самостоятельно реализовать имущество для оплаты долгов.

Звонки будут приниматься 23 мая с 10:00 до 11:00 по телефону 223-29-92.

Как сообщалось ранее, в праве выезда за пределы РФ за долги ограничены 160 889 жителей области, из них почти 10 000 должников по алиментным обязательствам.