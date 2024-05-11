Парковку запретят на улицах Пожарской и Пискунова 20-21 мая Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 20 и 21 мая будет временно ограничена парковка и остановка транспорта на улицах Пожарской и Пискунова. Об этом предупредили в городском дептрансе.



Согласно информации, ограничения будут действовать с 00:01 20 мая до 23:59 21 мая на следующих участках:

- по улице Пожарской - от площади Минина и Пожарского до дома №4 по улице Пискунова,

- улице Пискунова - от дома №4 до улицы Большой Покровской и дома №1 на площади Театральной.

Специалисты рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Припаркованные в ходе ограничения автомобили будут перемещены на штрафстоянку.

Напомним, что Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта на все ближайшие выходные по причине ремонтных работ.