Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта в выходные Общество

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Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено по выходным:

с 20:00 17 мая до 08:00 20 мая;

с 20:00 24 мая до 08:00 27 мая;

с 20:00 31 мая до 08:00 3 июня.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что парковку запретили с 13 мая на улице Белинского - от улицы Новой до улицы Ковалихинской, а также на улице Горького - от улицы Ковалихинской до площади Сенной. Ограничения введены на время реконструкции трамвайных путей для уменьшения пробок на дороге.