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Общество

Общественный транспорт в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" будет работать дольше обычного

17 мая 2024 16:30  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде работа общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщает в городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, Нижегородский метрополитен будут работать до часу ночу 19 мая. Движение вагонов в последний час работы метро будет организовано с интервалом 15 минут. Перевозку пассажиров метрополитеном планируется возобновить с 05:15 19 мая.

Кроме того, будет продлен режим работы троллейбусов №31, электробусов Э-31 и Э-17, а также автобусов А-28, А-1, А-92, А-16, А-61, А-71, А-3, А-95, А-68, А-40, А-64.

По данным департамента транспорта, с 19:00 вечера до 20:00 18 мая в связи с проведением мероприятия временно нельзя будет проехать по улице Ульянова в районе дома №4 по площади Минина и Пожарского. Объезд зоны проведения работ возможен по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Напомним, Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 18 мая. Музеи Нижнего Новгорода подготовили к ации обширную программу. Вход на выставки и в большинство музеев в день акции будет бесплатным, но на некоторые понадобится предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте ночьмузеев.рф

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в "Ночь музеев" запустят бесплатный шаттл до Щёлоковского хутора.

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Теги:
Ночь музеев Общественный транспорт
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