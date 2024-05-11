Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 мая 2024 16:35  [59] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 16:15  [70] Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела
17 мая 2024 16:04  [81] Нижегородский хоровой колледж и гимназия при Белорусской академией музыки стали партнерами
17 мая 2024 14:27  [126] Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области
17 мая 2024 11:51  [151] VR-экскурсии по речному Нижнему Новгороду и городам области стали доступны в ТИЦ
17 мая 2024 11:11  [156] Более 2000 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках статуса "Культурная столица – 2024"
16 мая 2024 13:42  [305] "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт на площади Минина и Пожарского 27 июля
16 мая 2024 11:17  [301] Второе отделение Центра военно-патриотического воспитания открылось в Нижнем Новгороде
15 мая 2024 13:29  [330] Гастроли Севастопольского драмтеатра им. А.В. Луначарского проходят в Нижнем Новгороде 
14 мая 2024 13:39  [484] Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде передан в региональную собственность
Культура и отдых

Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде

17 мая 2024 16:35  [59] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Замгубернатора Олег Беркович представил программу арт-резиденций Нижегородской области-2024 на пресс-конференции на электрокатамаране "Экоход" в столице Приволжья 17 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

В этом году в программе будут принимать участие студии "Тихая", галереи 9Б и Futuro, ЦСИ "Терминал А", Центр театрального мастерства и арт-резиденция "Выкса".

"Смысл арт-резиденций в обогащении среды, в частности для взаимодействия нижегородских художников с авторами из других городов. В арт-резиденции-2023 было организовано шесть локаций, где выставляли свои произведения художники из 26 городов России. В программе этого года помимо шести основных будет организованы еще три локации - это народные художественные промыслы, театр и духовное искусство( картины православной тематики)",- пояснил Олег Беркович.

Директор арт-галереи Futuro Анастасия Панова сообщила, что в этом году на арт-резиденцию было подано 140 заявок от художников из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

"В этом году мы будет работать с народными художественными промыслами, в частности, сделаем проект, посвященный Балахнинскому кружеву",- сообщила Панова.

Представитель благотворительного фонда "ОМК-Участие" Юлия Смирнова добавила, что в арт-резиденцию "Выкса" в июле приедет художник из Мексики Хоб Санчес.

"Это мультидисциплинарный художник, он очень много работает со стрит-артом. В сентябре в арт-резиденция ждет художника из Санкт-Петербурга Антона Чумака, он работает с металлом и представит проект, связанный с архитектурой инженера Шухова",- рассказала Смирнова.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области в 2024 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Художник
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2024 18:21  [297] Нижегородские проекты борются за премию Silver Mercury
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph