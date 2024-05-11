Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Замгубернатора Олег Беркович представил программу арт-резиденций Нижегородской области-2024 на пресс-конференции на электрокатамаране "Экоход" в столице Приволжья 17 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

В этом году в программе будут принимать участие студии "Тихая", галереи 9Б и Futuro, ЦСИ "Терминал А", Центр театрального мастерства и арт-резиденция "Выкса".

"Смысл арт-резиденций в обогащении среды, в частности для взаимодействия нижегородских художников с авторами из других городов. В арт-резиденции-2023 было организовано шесть локаций, где выставляли свои произведения художники из 26 городов России. В программе этого года помимо шести основных будет организованы еще три локации - это народные художественные промыслы, театр и духовное искусство( картины православной тематики)",- пояснил Олег Беркович.

Директор арт-галереи Futuro Анастасия Панова сообщила, что в этом году на арт-резиденцию было подано 140 заявок от художников из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

"В этом году мы будет работать с народными художественными промыслами, в частности, сделаем проект, посвященный Балахнинскому кружеву",- сообщила Панова.

Представитель благотворительного фонда "ОМК-Участие" Юлия Смирнова добавила, что в арт-резиденцию "Выкса" в июле приедет художник из Мексики Хоб Санчес.

"Это мультидисциплинарный художник, он очень много работает со стрит-артом. В сентябре в арт-резиденция ждет художника из Санкт-Петербурга Антона Чумака, он работает с металлом и представит проект, связанный с архитектурой инженера Шухова",- рассказала Смирнова.

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области в 2024 году.