Инновационный потенциал Нижегородской области представили на ЭКСПО в Китае Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян представил промышленный и инновационный потенциал региона на ЭКСПО в китайском Харбине. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО, которое посвящено 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам Андрея Саносяна, автомобилестроение и металлургия, нефтехимический и оборонно-промышленный комплексы занимают ведущие места в промышленности Нижегородской области. Кроме того, промышленность региона один из основных источников дохода Нижегородской области, а также вносит существенный вклад в экономику страны. В течении семи лет отмечается рост инвестиций в основной капитал. За прошедшие пять лет они выросли более чем на 60 % Заместитель главы региона подчеркнул, что одним из индикаторов активного роста экономики региона является наращивание несырьевого экспорта в Китай

Андрей Саносян также отметил, что строительство речного грузового мультимодального порта в городском округе Бор поспособствуют росту товарооборота между Нижегородской область и Китаем.

В рамках визита в Китай, делегация Нижегородской области посетила основное событие ЭКСПО –IV Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, где представлена большая выставочная экспозиция со стендами российских и китайских компаний.

Напомним, что в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству принял участие президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин наградил предприятие в Кулебаках почётным знаком "За успехи в труде"