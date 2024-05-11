Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 мая 2024 09:52  [56] Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры села"
19 мая 2024 09:45  [64] Евгений Люлин: "От вашего профессионализма и ответственности зависят доступность и ассортимент лекарств в аптеках"
19 мая 2024 09:34  [85] Обновленный нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко принял первых посетителей
18 мая 2024 17:02  [558] Ярмарка вакансий силовых структур "Служу Отечеству" прошла в Нижнем Новгороде
18 мая 2024 15:04  [275] Нижегородская гимнастка Арина Аверина перенесла операцию на руке
18 мая 2024 13:30  [273] Тактику и технику тушения лесных пожаров отработали в Нижегородской области
18 мая 2024 12:10  [400] Круглый стол для работодателей проведет в Сарове Нижегородский центр занятости  
18 мая 2024 09:50  [313] Юрий Шалабаев: "Наши музеи – это не просто хранилища ценных экспонатов, но и живые центры культуры"
18 мая 2024 08:50  [288] Глеб Никитин: "Музеи Нижегородской области можно с полным правом назвать одними из лучших в России"
17 мая 2024 18:59  [378] Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде
Общество

Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры села"

19 мая 2024 09:52  [56] Общество
Фото: организаторы конкурса

Фото: организаторы конкурса

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, всероссийский конкурс организован ОМОО "Российский союз сельской молодежи" при поддержке Минсельхоза РФ и ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления".

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, мероприятие призвано найти молодых и энергичных управленцев для развития сельских территорий.

"Конкурс позволит выявить перспективных управленцев, которые смогут занять руководящие должности на различных уровнях производства, в том числе в аграрном секторе", - отметил Николай Денисов.

К участию приглашаются сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры и спорта, здравоохранения, медиасферы, других направлений деятельности возрасте от 18 до 35 лет.

Победителям дадут возможность реализовать свои инициативы по развитию в рамках "Мастерской развития сельских территорий", войти в кадровый резерв села и стать руководителями региональных и муниципальных штабов программы "Кадры для села".

Конкурсантам предстоит пройти два этапа, где им предложат пройти тесты, по итогам прохождения которых выберут 150 лучших участников. Затем они пройдут испытания с управленческими кейсами и комплексную оценку компетенций.

Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно до 31 мая включительно на сайте: лидерысела.рф.

Ранее сообщалось, что около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph