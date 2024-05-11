Молодые нижегородцы могут принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры села" Общество

Фото: организаторы конкурса

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, всероссийский конкурс организован ОМОО "Российский союз сельской молодежи" при поддержке Минсельхоза РФ и ассоциации "Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления".

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, мероприятие призвано найти молодых и энергичных управленцев для развития сельских территорий.

"Конкурс позволит выявить перспективных управленцев, которые смогут занять руководящие должности на различных уровнях производства, в том числе в аграрном секторе", - отметил Николай Денисов.

К участию приглашаются сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры и спорта, здравоохранения, медиасферы, других направлений деятельности возрасте от 18 до 35 лет.

Победителям дадут возможность реализовать свои инициативы по развитию в рамках "Мастерской развития сельских территорий", войти в кадровый резерв села и стать руководителями региональных и муниципальных штабов программы "Кадры для села".

Конкурсантам предстоит пройти два этапа, где им предложат пройти тесты, по итогам прохождения которых выберут 150 лучших участников. Затем они пройдут испытания с управленческими кейсами и комплексную оценку компетенций.

Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно до 31 мая включительно на сайте: лидерысела.рф.

Ранее сообщалось, что около 94 млрд рублей привлечено в АПК Нижегородской области