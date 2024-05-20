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Культура и отдых

Граффити с крокодилом восстановят на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

20 мая 2024 11:56  [54] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Граффити с крокодилом планируется восстановить на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в cвоем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, идею возвращения рисунка с крокодилом на Канавинский мост нижегородцы поддержали большинством голосов.

"Скоро художники приступят к работе. Это команда из Нижнего Новгорода, поэтому они хорошо помнят все воплощения крокодила на Канавинском мосту: от первого рисунка до большого реалистичного граффити", - пояснил мэр.

Также планируется нарисовать граффити со знаменитыми нижегородскими закатами, которое на несколько голосов уступило крокодилу и заняло второе место в голосовании.

Сейчас для нового рисунка подбирают место.

Напомним, в начале весны нижегородцам предложили решить судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.

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Теги:
граффити Канавинский мост
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