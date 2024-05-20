Граффити с крокодилом восстановят на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

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Граффити с крокодилом планируется восстановить на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в cвоем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, идею возвращения рисунка с крокодилом на Канавинский мост нижегородцы поддержали большинством голосов.
"Скоро художники приступят к работе. Это команда из Нижнего Новгорода, поэтому они хорошо помнят все воплощения крокодила на Канавинском мосту: от первого рисунка до большого реалистичного граффити", - пояснил мэр.
Также планируется нарисовать граффити со знаменитыми нижегородскими закатами, которое на несколько голосов уступило крокодилу и заняло второе место в голосовании.
Сейчас для нового рисунка подбирают место.
Напомним, в начале весны нижегородцам предложили решить судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.
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