Подпорную стенку Канавинского моста украсили новым граффити Общество

Фото: vk.com/pravdann

Подпорную стенку Канавинского моста теперь украшает новое граффити. Как сообщает pravda-nn.ru, вместо легендарного крокодила жители и гости Нижнего Новгорода теперь будут лицезреть полуводное травоядное млекопитающие животное - капибару.

Согласно сообщению, мнение нижегородцев насчет нового граффити разделились. Некоторые считают, что на подпорке моста нужно было изобразить детей или цветы. Другие наоборот, приветствуют изображения забавных зверьков. Часть нижегородцев по-прежнему думает, что "крокодил был лучше". Встречается и такая позиция "Заканчивайте этот ужас с животными, особенно с теми, кто не живёт в нашей полосе!"

Напомним, выбору нового граффити предшествовал ремонт подпорной стены моста. Подрядчики сняли старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, покрыли стенку специальной проникающей гидроизоляцией.

Ранее сообщалось, что нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.

Также сообщалось, что концепцию граффити в честь Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России, которое изображено на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона на Стрелке, придумали сами молодые нижегородцы.