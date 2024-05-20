Росприроднадзор выявил экологические нарушения на Автозаводской ТЭЦ Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Специалисты Управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ", по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Автозаводская ТЭЦ осуществляет тепло- и энергоснабжение на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

В ходе проверки было установлено, что предприятие сбрасывает сточные воды в Оку с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ. Отборы проб речной воды выше и ниже по течению от места выпуска ТЭЦ показали, что стоки предприятия оказывают негативное влияние на водный объект.

Также было установлено, что шламонакопитель предприятия оказывает влияние на подземные воды. В частности, в грунтовых водах было установлено превышение предельно допустимых норм по алюминию, нефтепродуктам, фосфатам, магнию и другим веществам.

Всего инспекторы зафиксировали 25 различных нарушений. На территории была обнаружена свалка отходов на необорудованной площадке, причём промышленные и твёрдые коммунальные отходы складировались вместе, что является нарушение экологических требований.

В Росприроднадзоре рассказали, что в ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, в 2021 году ведомство уже проводило плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ". Тогда специалисты выявили, что сточная вода предприятия сбрасывается в Чебоксарское водохранилище (р. Ока). Отбор проб показал, что в сточных водах в 1,5 раза превышена допустимая концентрация содержания нефтепродуктов: в сточной воде в 1,5 раза, а в природной воде Оки в месте сброса стоков – в 2,8 раза. Предприятие тогда оштрафовали.