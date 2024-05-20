Росприроднадзор выявил экологические нарушения на Автозаводской ТЭЦ

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Специалисты Управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ", по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, Автозаводская ТЭЦ осуществляет тепло- и энергоснабжение на территории Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.
В ходе проверки было установлено, что предприятие сбрасывает сточные воды в Оку с превышением установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ. Отборы проб речной воды выше и ниже по течению от места выпуска ТЭЦ показали, что стоки предприятия оказывают негативное влияние на водный объект.
Также было установлено, что шламонакопитель предприятия оказывает влияние на подземные воды. В частности, в грунтовых водах было установлено превышение предельно допустимых норм по алюминию, нефтепродуктам, фосфатам, магнию и другим веществам.
Всего инспекторы зафиксировали 25 различных нарушений. На территории была обнаружена свалка отходов на необорудованной площадке, причём промышленные и твёрдые коммунальные отходы складировались вместе, что является нарушение экологических требований.
В Росприроднадзоре рассказали, что в ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.
Напомним, в 2021 году ведомство уже проводило плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ". Тогда специалисты выявили, что сточная вода предприятия сбрасывается в Чебоксарское водохранилище (р. Ока). Отбор проб показал, что в сточных водах в 1,5 раза превышена допустимая концентрация содержания нефтепродуктов: в сточной воде в 1,5 раза, а в природной воде Оки в месте сброса стоков – в 2,8 раза. Предприятие тогда оштрафовали.
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