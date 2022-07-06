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Общество

Суд поддержал административное наказание Автозаводской ТЭЦ за загрязнение Оки

07 июля 2022 14:24  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Суды двух инстанций поддержали позицию Управления Росприроднадзора по Нижегородской области, которое привлекло Автозаводскую ТЭЦ к административной ответственности за нарушение условий пользования водным объектом. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Напомним, в 2021 году ведомство провело плановую выездную проверку деятельности ООО "Автозаводская ТЭЦ". Специалисты выявили, что сточная вода предприятия сбрасывается в Чебоксарское водохранилище (р. Ока). Отбор проб показал, что в сточных водах в 1,5 раза превышена допустимая концентрация содержания нефтепродуктов: в сточной воде в 1,5 раза, а в природной воде Оки в месте сброса стоков – в 2,8 раза. В Росприроднадзоре подчеркнули, что стоки оказывают негативное влияние на реку, что является нарушением Водного кодекса РФ.

Кроме того, в деятельности ТЭЦ были выявлены и другие нарушения: места складирования отходов не соответствуют установленным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, допущено совместное накопление промышленных отходов и ТКО, часть отходов не включена в Декларацию о воздействии на окружающую среду.

Предприятие было привлечено к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Попытки представителей ТЭЦ оспорить постановление надзорного ведомства успеха не принесли: Автозаводский районный суд, а затем и Нижегородский областной суд подтвердили правомерность действий Росприроднадзора.

ООО "Автозаводская ТЭЦ" признано виновным в нарушении экологических требований. Размер штрафных санкций составил 55 тысяч рублей. Предприятию вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что администрацию Автозаводского района Нижнего Новгорода через суд обяжут прекратить сброс неочищенных сточных вод в Оку. Судебное разбирательство инициировала Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура, которая выступила в защиту интересов граждан, проживающих или находящихся вблизи Оки.

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Теги:
Автозаводский район Ока Росприроднадзор
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