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Культура и отдых

Нижегородская область вошла в федеральный проект по восстановлению ОКН с участием ДОМ.РФ

20 мая 2024 16:35  [74] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородскую область включили в проект по восстановлению объектов культурного наследия, который реализуется министерством культуры России совместно с корпорацией ДОМ.РФ. 

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", о проекте нижегородским СМИ 20 мая рассказал руководитель управления госохраны объектов культурного наследия региона Григорий Меламед.

Он напомнил, что в 2023 году в Нижегородской области была актуализирована одна и разработана вторая региональная мера поддержки для вовлечения ОКН в оборот.

"По первой программе владельцам памятников архитектуры компенсируют часть процентной ставки по кредиту, а по второй инвесторы могут получить до 70% понесенных затрат на сохранение ОКН", - пояснил Меламед.

В настоящее время Нижегородская область, благодаря усилиям главы региона Глеба Никитина, была включена в проект министерства культуры России и корпорации ДОМ.РФ.

"По этому проекту владельцам ОКН будут компенсировать процентную ставку по кредитам. Далее эту меру поддержки мы будем объединять с нашей региональной мерой поддержки, которая предусматривает частичное возмещение понесенных инвесторами затрат на восстановление объектов культурного наследия", - добавил руководитель нижегородского УГООКН.

Напомним, реконструкция ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде начнется летом 2024 года.

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Теги:
Архитектура ОКН
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