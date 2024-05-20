Более 80 тысяч лабораторных исследований с начала года проведено в нижегородских "Поездах здоровья" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильно-диагностические модули "Поезда здоровья" совершили 95 выездов, приняв пациентов почти в 300 населенных пунктах Нижегородской области с начала 2024 года. Об этом сообщает Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко.

Медики провели более 80 тысяч лабораторных и инструментальных исследований для определения состояния здоровья и верификации диагнозов.

Так, за 4,5 месяца специалисты сделали более 7 тысяч флюорографий, около 7,1 тысяч ЭКГ, более 6,2 тысяч УЗИ исследований внутренних органов. Кроме того, маммографию прошли более 5,3 тысячам пациенток.

В общей сложности консультации нижегородских медиков за это время получили более 18,2 тысяч человек.

"Благодаря работе "Поездов здоровья" у пациентов впервые обнаружено 4 435 заболеваний, в частности, 120 злокачественных. На дообследование направили около 12,5 тысяч человек и 935 пациентов госпитализированы", - сообщил главврач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергей Богданов.

Напомним, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили боле 200 населенных пунктов.

Также сообщалось, что чаще всего пациенты "Поездов здоровья" посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.