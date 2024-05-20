Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2024 18:30  [34] Обновленный график отключений горячей воды доступен на официальном сайте "Теплоэнерго"
20 мая 2024 18:19  [65] Нижегородский ЦУР внедрит ИИ для оценки качества ответов органов власти в соцсетях
20 мая 2024 18:12  [73] Мемориальную доску в память Героя Евгения Кришталевича открыли в школе №140 Приокского района
20 мая 2024 18:06  [76] Рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька
20 мая 2024 17:58  [89] Почти 150 кубометров мусора собрали на территории возле Ботанического сада ННГУ
20 мая 2024 17:43  [90] Более 80 тысяч лабораторных исследований с начала года проведено в нижегородских "Поездах здоровья"
20 мая 2024 17:13  [116] Ремонт тротуара завершен на улице Белинского
20 мая 2024 16:56  [104] Благотворительный забег "Beauty-бег" в Нижнем Новгороде собрал около 2 млн рублей
20 мая 2024 16:10  [129] В Штабе общественной поддержки рассказали о психологической помощи военнослужащим, возвращающимся после боевых действий к мирной жизни
20 мая 2024 15:51  [125] Третий поток программы "Институт советников по социальным изменениям" стартовал в Нижнем Новгороде
Общество

Более 80 тысяч лабораторных исследований с начала года проведено в нижегородских "Поездах здоровья"

20 мая 2024 17:43  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильно-диагностические модули "Поезда здоровья" совершили 95 выездов, приняв пациентов почти в 300 населенных пунктах Нижегородской области с начала 2024 года. Об этом сообщает Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко.

Медики провели более 80 тысяч лабораторных и инструментальных исследований для определения состояния здоровья и верификации диагнозов.

Так, за 4,5 месяца специалисты сделали более 7 тысяч флюорографий, около 7,1 тысяч ЭКГ, более 6,2 тысяч УЗИ исследований внутренних органов. Кроме того, маммографию прошли более 5,3 тысячам пациенток.

В общей сложности консультации нижегородских медиков за это время получили более 18,2 тысяч человек.

"Благодаря работе "Поездов здоровья" у пациентов впервые обнаружено 4 435 заболеваний, в частности, 120 злокачественных. На дообследование направили около 12,5 тысяч человек и 935 пациентов госпитализированы", - сообщил главврач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергей Богданов.

Напомним, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили боле 200 населенных пунктов.

Также сообщалось, что чаще всего пациенты "Поездов здоровья" посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Поезда здоровья
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2024 13:10  [1394] Глеб Никитин: "За шесть лет реализации проекта "Поезда здоровья" удалось помочь более 175 тысячам нижегородцев"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph