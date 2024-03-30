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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили боле 200 населенных пунктов

09 апреля 2024 11:56  [123] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Медработники "Поездов здоровья" за прошедшие три месяца 2024 года посетили более 200 населенных пунктов Нижегородской области.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, за указанный период проведено около 22,5 тысяч консультаций и более 60,5 тысячи диагностических обследований. Врачи профильных специальностей провели прием более 13,1 тысячи пациентов.

Как отметил главврач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов, график "Поездов здоровья" формируется так, что медицинские бригады время от времени совершают повторные посещения в каждый муниципалитет. Это помогает вести наблюдение за пациентом в динамике, а также  охватить профилактическими осмотрами как можно большее число жителей.

Напомним, что каждый из пяти "Поездов здоровья" состоит из передвижных диагностических модулей, которые были закуплены в рамках программы "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Модули позволяют проводить флюорографические, маммографические, ультразвуковые и лабораторные исследования. 

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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