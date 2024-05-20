Рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька

Фото:
С начала сезона зарыбления рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили более 50 тонн малька карпа, амура и африканского сома. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Зарыбления прошли на рыбоводных хозяйствах, которые расположены на территории Выксы и Кулебак, Краснооктябрьского, Дальнеконстантиновского, Кстовского муниципальных округов, а также городского округа Семеновский. К концу текущего года из выпущенных мальков объем производства товарной рыбы составит более 280 тонн.
В настоящее время в Нижегородской области действуют 26 рыбоводных предприятий, 9 из которых провели зарыбление своих водных объектов и бассейнов, где рыба выращивается на установках с замкнутой системой водоснабжения.
Напомним, что Нижегородские рыбоводные хозяйства получают государственную поддержку на 1 кг реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. В этом году объем финансирования составляет более 18,1 млн рублей.
Также напомним, что в соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна любительская рыбалка на рыбоводных хозяйствах возможна только по согласованию с рыбхозами.
Ранее сообщалось, что сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области.
Кроме того, сообщалось, что в Нижегородской области с 1 апреля ввели лимит на любительский вылов рыбы.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+