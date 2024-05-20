Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Сормовскому району исполнилось 100 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2024 18:30  [34] Обновленный график отключений горячей воды доступен на официальном сайте "Теплоэнерго"
20 мая 2024 18:19  [65] Нижегородский ЦУР внедрит ИИ для оценки качества ответов органов власти в соцсетях
20 мая 2024 18:12  [72] Мемориальную доску в память Героя Евгения Кришталевича открыли в школе №140 Приокского района
20 мая 2024 18:06  [76] Рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька
20 мая 2024 17:58  [89] Почти 150 кубометров мусора собрали на территории возле Ботанического сада ННГУ
20 мая 2024 17:43  [89] Более 80 тысяч лабораторных исследований с начала года проведено в нижегородских "Поездах здоровья"
20 мая 2024 17:13  [116] Ремонт тротуара завершен на улице Белинского
20 мая 2024 16:56  [104] Благотворительный забег "Beauty-бег" в Нижнем Новгороде собрал около 2 млн рублей
20 мая 2024 16:10  [129] В Штабе общественной поддержки рассказали о психологической помощи военнослужащим, возвращающимся после боевых действий к мирной жизни
20 мая 2024 15:51  [125] Третий поток программы "Институт советников по социальным изменениям" стартовал в Нижнем Новгороде
Общество

Рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька

20 мая 2024 18:06  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала сезона зарыбления рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили более 50 тонн малька карпа, амура и африканского сома. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Зарыбления прошли на рыбоводных хозяйствах, которые расположены на территории Выксы и Кулебак, Краснооктябрьского, Дальнеконстантиновского, Кстовского муниципальных округов, а также городского округа Семеновский. К концу текущего года из выпущенных мальков объем производства товарной рыбы составит более 280 тонн.

В настоящее время в Нижегородской области действуют 26 рыбоводных предприятий, 9 из которых провели зарыбление своих водных объектов и бассейнов, где рыба выращивается на установках с замкнутой системой водоснабжения.

Напомним, что Нижегородские рыбоводные хозяйства получают государственную поддержку на 1 кг реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. В этом году объем финансирования составляет более 18,1 млн рублей.

Также напомним, что в соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна любительская рыбалка на рыбоводных хозяйствах возможна только по согласованию с рыбхозами.

Ранее сообщалось, что сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области.

Кроме того, сообщалось, что в Нижегородской области с 1 апреля ввели лимит на любительский вылов рыбы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2024 15:58  [575] Сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области
30 марта 2024 10:34  [1653] Лимит на любительский вылов рыбы вводится в Нижегородской области с 1 апреля
01 марта 2023 17:00  [9459] Новые правила рыболовства вступили в силу в Нижегородской области с 1 марта
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
20 мая 2024 11:22Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко открылся после реконструкции
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph