Рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала сезона зарыбления рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили более 50 тонн малька карпа, амура и африканского сома. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Зарыбления прошли на рыбоводных хозяйствах, которые расположены на территории Выксы и Кулебак, Краснооктябрьского, Дальнеконстантиновского, Кстовского муниципальных округов, а также городского округа Семеновский. К концу текущего года из выпущенных мальков объем производства товарной рыбы составит более 280 тонн.

В настоящее время в Нижегородской области действуют 26 рыбоводных предприятий, 9 из которых провели зарыбление своих водных объектов и бассейнов, где рыба выращивается на установках с замкнутой системой водоснабжения.

Напомним, что Нижегородские рыбоводные хозяйства получают государственную поддержку на 1 кг реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. В этом году объем финансирования составляет более 18,1 млн рублей.

Также напомним, что в соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна любительская рыбалка на рыбоводных хозяйствах возможна только по согласованию с рыбхозами.

Ранее сообщалось, что сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области.

Кроме того, сообщалось, что в Нижегородской области с 1 апреля ввели лимит на любительский вылов рыбы.