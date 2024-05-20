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Общество

Дикую рысь после реабилитации выпустили в лес в Нижегородской области

20 мая 2024 19:16  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дикую рысь, которую отловили в прошлом году, после восстановления выпустили в лес в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

В декабре 2023 года в министерство поступила информация о том, что в одном из населенных пунктов Варнавинского района дикая рысь вышла к людям. Инспектор госохотнадзора отловил истощенное животное. Предположительно, хищник вышел к людям из-за недостатка пищи.

Рысь передали на временную передержку Татьяне и Александру Пироговым на территорию племзавода "Серая лошадь", чтобы помочь ей пережить зиму. Животному дали кличку Урчалка.

"В настоящее время никаких угроз для рыси нет, поэтому было принято решение выпустить животное обратно в лес", - сказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

По данным регионального минлесхоза, до 2013 года рысь была занесена в Красную книгу Нижегородской области, и охота на нее была запрещена. Однако благодаря природоохранным мероприятиям произошло увеличение численности популяции рыси, поэтому ее исключили из Красной книги. На данный момент в регионе обитает 461 особь рыси. Наибольшая численность рыси наблюдается в Варнавинском районе – 60 особей, Ковернинском районе – 50 особей и Сокольском городском округе – 48 особей.

Напомним, северного оленя занесли в Красную книгу Нижегородской области.

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Теги:
Животные Лесное хозяйство
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