Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области

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В Красную книгу Нижегородской области занесли 76 новых видов птиц, 31 вид млекопитающих и два вида рептилий. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
Соответствующее постановление правительства Нижегородской области подписал и.о. губернатора Егор Поляков.
Так, в Красную книгу региона занесены, в частности, чернозобая гагара, большая белая цапля, белый и черный аист, серый гусь, лебедь-шипун и лебедь-кликун, серая утка, скопа, беркут, сапсан, белая куропатка, серый журавль, черная, белокрылая и речная крачка, серая неясыть, зеленый дятел и другие.
Помимо этого, среди млекопитающих, которые обитают в Нижегородской области, в Красную книгу попала русская выхухоль, красная полевка, европейская норка, речная выдра и северный олень.
Что касается рептилий, то в Красной книге Нижегородской области оказались обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка.
Напомним, нижегородцев предупредили об опасности встречи с медведями.
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