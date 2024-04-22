Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области Общество

Фото: с сайта redbook28.ru

В Красную книгу Нижегородской области занесли 76 новых видов птиц, 31 вид млекопитающих и два вида рептилий. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Соответствующее постановление правительства Нижегородской области подписал и.о. губернатора Егор Поляков.

Так, в Красную книгу региона занесены, в частности, чернозобая гагара, большая белая цапля, белый и черный аист, серый гусь, лебедь-шипун и лебедь-кликун, серая утка, скопа, беркут, сапсан, белая куропатка, серый журавль, черная, белокрылая и речная крачка, серая неясыть, зеленый дятел и другие.

Помимо этого, среди млекопитающих, которые обитают в Нижегородской области, в Красную книгу попала русская выхухоль, красная полевка, европейская норка, речная выдра и северный олень.

Что касается рептилий, то в Красной книге Нижегородской области оказались обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка.

Напомним, нижегородцев предупредили об опасности встречи с медведями.