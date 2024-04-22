Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 мая 2024 15:55  [64] Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области
03 мая 2024 15:43  [74] Нижегородцы смогут поддержать пострадавших от паводков с помощью программы МТС
03 мая 2024 15:34  [85] Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в парках Нижнего Новгорода
03 мая 2024 15:14  [94] Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана
03 мая 2024 14:58  [125] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на Пасху
03 мая 2024 14:49  [171] Заморозки 0...-4° сохранятся в Нижегородской области до 8 мая
03 мая 2024 14:03  [190] Первый клещ - переносчик энцефалита выявлен в Нижегородской области
03 мая 2024 13:52  [166] Депутат ЗСНО доставил подарок нижегородки для мужского монастыря в ЛНР
03 мая 2024 13:38  [204] Три школы и восемь детских садов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде
03 мая 2024 13:19  [153] Инженера ДУКа в Шахунье осудят за падение наледи на детей
Общество

Более 70 птиц занесли в Красную книгу Нижегородской области

03 мая 2024 15:55  [64] Общество

Фото: с сайта redbook28.ru

В Красную книгу Нижегородской области занесли 76 новых видов птиц, 31 вид млекопитающих и два вида рептилий. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Соответствующее постановление правительства Нижегородской области подписал и.о. губернатора Егор Поляков.

Так, в Красную книгу региона занесены, в частности, чернозобая гагара, большая белая цапля, белый и черный аист, серый гусь, лебедь-шипун и лебедь-кликун, серая утка, скопа, беркут, сапсан, белая куропатка, серый журавль, черная, белокрылая и речная крачка, серая неясыть, зеленый дятел и другие.

Помимо этого, среди млекопитающих, которые обитают в Нижегородской области, в Красную книгу попала русская выхухоль, красная полевка, европейская норка, речная выдра и северный олень.

Что касается рептилий, то в Красной книге Нижегородской области оказались обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка.

Напомним, нижегородцев предупредили об опасности встречи с медведями.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Природа
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2020 15:24  [1660] Популяция медведей увеличилась в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph