Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость". Мероприятие проходит на площадке ФОКа "Мещерский" в рамках конференции "ЦИПР - 2024".

Дмитрий Чернышенко отметил, что формат "фиджитал", сочетающий виртуальный и настоящий спорт, становится всё более популярным в нашей стране. Он напомним, что несколько месяцев назад в Казани состоялись первые в истории Игры будущего, организованные по инициативе президента. В них приняли участие около 2 тысяч человек из 107 стран.

Глеб Никитин подчеркнул, что киберспорт стал одним из элементов цифрового развития общества.

Почётные гости посетили ледовую арену ФОКа "Мещерский", где совершили символическое вбрасывание шайбы, открыв турнир по фиджитал-следж-хоккею.

В турнире участвуют 4 детских команды, он пройдёт в два этапа: сначала на цифровой арене, а затем на ледовой площадке для игры в следж-хоккей 3х3.

В турнире по фиджитал-баскетболу примут участие 16 команд. Игра пройдёт также в двух форматах: интерактивный баскетбол на приставках и классический баскетбол 3х3.

Фиджитал-гонки пройдут в формате эстафеты: первые пилоты команд пройдут виртуальную трассу на симуляторах, затем передадут эстафету вторым пилотам своей команды, которые ждут старта уже на реальной трассе. После пилоты поменяются.

"Лёд и скорость" проводится правительством Нижегородской области и ООО "Цифровые форумы" при поддержке Всероссийской федерации фиджитал-спорта и Офицерской хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что в рамках технологического фестиваля "ЦИПР Tech Week" в Нижнем Новгороде на восьми площадках пройдут культурно-развлекательные мероприятия.