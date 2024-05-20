Михаил Мишустин поручил организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля VOLGA в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин прибыл на выставку "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Михаила Мишустина встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава минцифры Максут Шадаев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие официальные лица.

Премьер-министр РФ осмотрел павильон марки VOLGA, где были представлены автомобили трех классов: VOLGA С40 – седан класса D, VOLGA К30 – кроссовер класса С, VOLGA К40 – кроссовер класса D.

Новая линейка автомобилей будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых до этого велось контрактное производство легковых автомобилей.

Автомобили VOLGA начнут выпускать в 2024 году, а с 2025 года стартует сборка в режиме полного цикла.

Михаил Мишустин поручил организовать максимальную локализацию производства всех компонентов автомобиля, особенно простых элементов.

СПРАВКА:

Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком в 1956 году. Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них - Volga Siber - прекратилось в 2010 году.

Напомним, о планах по возрождению производства автомобилей "Волга" ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.