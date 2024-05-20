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"ТНС энерго НН" разъясняет: как дачникам избежать долгов

21 мая 2024 12:50  [38] Общество

В весенне-летний период многие жители Нижегородской области переезжают из городских квартир на дачи, в деревни.

"ТНС энерго НН" напоминает: уезжая за город, не забывайте ежемесячно передавать показания счетчика в городской квартире, даже если они не меняются. По закону, если данные не поступают, то в течение первых трех месяцев счета формируются исходя из среднемесячного потребления электроэнергии, затем по нормативу. Таким образом, может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества. Чтобы этого избежать, достаточно ежемесячно передавать неизменные показания счетчика. 

Сделать это можно дистанционно:
- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
- с помощью голосового помощника "Алиса";
- по телефонам 8(831)440-00-04 и 8(831)233-09-70 в автоматическом режиме.

Также перед переездом в загородный дом, уточните состояние своих лицевых счетов, убедитесь, что отсутствует задолженность, оплатите её в случае необходимости. 

Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно:
- в "личном кабинете" клиента;
- через мобильное приложение;
- из электронной квитанции, рассылаемой на электронную почту;
- из бумажной квитанции;
- по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70, нажав дополнительную клавишу "2" на телефоне или дождавшись ответа оператора.

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Теги:
ТНС Энерго
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