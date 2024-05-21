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Экономика

Российские компании увеличили инвестиции в цифровые технологии на 80%

21 мая 2024 14:10  [47] Экономика

Фото: сайт правительства РФ

Объем инвестиций российских компаний в цифровые технологии увеличился на 80% и достиг 4 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии "Технологическая независимость промышленной России" в рамках "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде 21 мая.

Премьер-министр напомнил, что два года назад из-за санкционного давления ведущие поставщики IT-продукции отказались от сотрудничества с нашей страной. Поэтому было принято решение о создании Индустриального Центра компетенций и поддержке перехода российской промышленности на отечественное программное обеспечение.

Михаил Мишустин поставил задачу перевести более 80% предприятий в России на отечественное программное обеспечение к 2030 году.

"Необходимая база для этого перехода есть. Инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии выросли более, чем на 80% и достигли почти 4 трлн рублей. За это время объем средств, направленных на развитие IT-инфраструктуры увеличился на треть - до 1,5 трлн рублей. Это говорит о том, что бизнес отлично понимает важность развития инноваций в своей работе", - сказал Мишустин.

Напомним, более 50% российских компаний перейдут на отечественный софт к 2025 году.

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Теги:
IT ЦИПР
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