Более 50% российских компаний перейдут на отечественный софт к 2025 году Экономика

Фото: сайт правительства РФ

Более 50% российских компаний планируют перейти на отечественный софт к декабрю 2024 года. Об этом заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии "Технологическая независимость промышленной России" в рамках "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде 21 мая.

По его словам, еще два года назад доля таких компаний не превышала 1/3.

"Многие наши предприятия заинтересованы в рамках цифровой трансформации внедрять передовые отечественные разработки на основе больших данных, искусственного интеллекта, а также закупать промышленных роботов. Однако не у всех предприятий есть на это финансовые возможности", - сказал Мишустин.

Глава Кабмина добавил, что в этой связи правительство России будет оказывать господдержку тем предприятиям, которые готовы внедрять такие решения, в частности, компенсировать до 50% затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения.

Напомним, нижегородские разработчики могут получить компенсацию при продаже своих лицензий.