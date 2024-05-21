Михаил Мишустин осмотрел стенды партнеров конференции "ЦИПР" на Нижегородской ярмарке

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на Нижегородской ярмарке представили стенды стран-партнеров конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Как сообщает пресс-служба правительства региона, на стендах КНР и Ирана демонстрируются проекты в области связи, телекоммуникаций, а также "умные" приложения и разработки госсектора и компаний.

Напомним, конференция "ЦИПР-2024" проходит в рамках председательства России в БРИКС. В ней принимают участие представители иностранных делегаций из 14 стран. Конференция "ЦИПР-2024"ориентирована на развитие международного сотрудничества и тесное взаимодействие со странами БРИКС и БРИКС+ в вопросах развития и кооперации усилий в высокотехнологичных отраслях.

Так, на стенде китайской компании Beijin tech премьер-министр осмотрел современную телекоммуникационную аппаратуру и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Отмечается, что компания заинтересована в создании в России совместного предприятия.

Также Михаил Мишустин посетил объединенный стенд 8 компаний Ирана. Перед началом осмотра экспозиции глава правительства выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.

Кроме того, в рамках выставки "ЦИПР-2024" премьер-министр провел встречу с сотрудниками торговых представительств России за рубежом, которые продвигают российские ИТ-продукты. На встрече поприсутствовали "цифровые атташе" из Китая, Таиланда, Кубы, Вьетнама, Малайзии, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Южно-Африканской Республики, Индонезии, Аргентины.

Отмечается, что 24 мая, в последний день конференции выставка будет доступна для бесплатного посещения по предварительной регистрации. Пройти её можно будет на сайте "ЦИПР" до 23 мая.

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России" — основное деловое событие по цифровой экономике в стране, которое проходит в Нижнем Новгороде в пятый раз. Одна из основных тем конференции текущего года – трансформация нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных" в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

С полной деловой программой конференции "ЦИПР" можно ознакомиться по ссылке. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть на сайте конференции.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли фиджитал-фестиваль "Лёд и скорость" в рамках конференции "ЦИПР - 2024".