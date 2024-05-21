Более 100 протоколов за нелегальную торговлю составили в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода на нелегальных торговцев составлено 110 протоколов с начала года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сотрудники районной администрации, управления административно-технического и муниципального контроля совместно с полицейскими провели с начала года около 30 рейдов по пресечению нелегальной торговли на улицах.

"На прошлой неделе выезжали в микрорайоны Щербинки-1 и Щербинки-2. Наиболее проблемные зоны мы знаем, периодически, благодаря сигналам приокчан узнаем и новые точки. Во время рейдов проводим профилактические беседы с нижегородцами о недопустимости незаконной торговли", - отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Глава района также добавил, что число составленных протоколов по ст.2.5 КоАП РФ Нижегородской области "Торговля в неотведенных местах" с начала года почти превысило количество таковых за весь 2023 год.

Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.