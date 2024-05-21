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Политика

Михаил Мишустин встретился с Глебом Никитиным в рамках "ЦИПР-2024"

21 мая 2024 17:36  [124] Политика

Фото: сайт правителства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретились в рамках конференции "ЦИПР-2024". Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Глеб Никитин рассказал Михаилу Мишустину о развитии Нижегородской области, а также о подготовке к проведению конференции "ЦИПР".

По словам губернатора, индекс валового регионального продукта составил 111%, что выше среднероссийских показателей.

"Причём результатов, опережающих средние по стране, мы достигли во всех отраслях практически. Это промышленность – 110,6%, сельское хозяйство, строительство. И, что очень важно, торговля, потому что торговля – это индикатор и доходов населения, и настроения населения, и активности населения", - добавил глава региона.

Глеб Никитин также подчеркнул, что Нижегородская область готова стать опорным регионом в части технологического суверенитета.  

"Мы на первом месте находимся, например, по уровню НИОКР в ВРП. Мы перевыполнили план 2%, который стоит для всех, он стоит сейчас 4,4%. И третье место – в рейтинге регионов по уровню развития индустрии программного обеспечения. Наверное, это действительно то, что обуславливает проведение "ЦИПР" именно здесь. Будем стараться работать и дальше, реализовывать все начинания правительства в системном ключе", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Михаил Мишустин осмотрел стенды партнеров конференции "ЦИПР" на Нижегородской ярмарке. 

Конференция "ЦИПР-2024" открылась в Нижнем Новгороде 21 мая.

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Теги:
Глеб Никитин Михаил Мишустин ЦИПР
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