Количество участников кадровой программы "Время героев" будет увеличено Общество

Фото: Кира Мишина

Президент России Владимир Путин объявил о расширении списка участников программы "Время героев". Информацию он озвучил на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым, сообщает телеканал "360".

Напомним, "Время героев" – это программа развития для участников СВО. Она реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления "Сенеж".

В рамках программы по поручению президента России участники проходят подготовку в том числе для работы на руководящих должностях в органах власти и госкорпорациях. Программа предусматривает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Набор участников проводится по результатам тестирования. В общей сложности на федеральную программу "Время героев" было подано более 44 тысяч заявок. Для обучения по программе набрали 83 участника специальной военной операции. Среди них 53 старших офицера и 20 Героев России.

Глава государства подчеркнул, что со временем численность включенных в проект участников вырастет.

Владимир Путин уже отмечал, что участники программы "Время героев" достойно проявят себя на государственных должностях. Он подчеркнул, что их необходимо приглашать на работу во всех сферах.