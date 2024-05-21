Нижегородская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни Общество

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни от АСИ. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета, которое прошло 22 мая под председательством президента России Владимира Путина.

Рейтинг содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он даёт комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе.

Кроме того, анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы, которые являются потенциальными носителями лучших практик для тиражирования по всей стране.

Согласно озвученной информации, по итогам 2023 года свои результаты улучшили 48 регионов, а Нижегородская область вошла в первую десятку регионов-лидеров.

На заседании в режиме ВКС присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что рейтинг АСИ для него считается показателем качества работы, которая ведётся в регионе.

"В основе рейтинга - оценка развития таких отраслей как медицина, образование, жильё, социальная защита, возможности для работы и бизнеса. Благодарю коллег за оценку нашей работы!" - прокомментировал Глеб Никитин.

Кроме того, на наблюдательном совете была презентована новая модель целевых условий ведения бизнеса. Нижегородская область вместе с Москвой, Республикой Татарстан и Сахалинской областью стали пилотными при расчётах целевых показателей по всем мировым стандартам. В них было проведено комплексное исследование по определённому набору показателей по 10 направлениям.

Результаты показали хорошие позиции данных регионов по направлениям старта бизнеса, регистрации предприятия, получения недвижимости, подключения к инженерным сетям. На основе этих лучших практик и решений будет меняться федеральная законодательная база для создания лучших условий для инвесторов, для бизнеса на уровне регионов.