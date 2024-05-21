Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2024 10:31  [44] Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи
23 мая 2024 10:14  [71] Ретропоезд на паровой тяге будет курсировать из Нижнего Новгорода в Арзамас
23 мая 2024 10:00  [109] Как не допустить заболевания щитовидной железы?
23 мая 2024 09:54  [82] Более 60 случаев наезда на лосей зафиксировано в Нижегородской области
23 мая 2024 09:45  [117] Университет Лобачевского стал участником программы для вузов Kaspersky Academy Alliance
23 мая 2024 09:32  [93] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни
23 мая 2024 09:14  [129] Свет и ГВС частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 23 мая
22 мая 2024 19:02  [240] Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе
22 мая 2024 18:31  [305] Школу цифровых технологий построят в Нижнем Новгороде
22 мая 2024 18:25  [245] Одностороннее движение транспорта будет введено по улице Марата в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни

23 мая 2024 09:32  [93] Общество

Нижегородская область впервые вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни от АСИ. Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета, которое прошло 22 мая под председательством президента России Владимира Путина.

Рейтинг содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он даёт комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе.

Кроме того, анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы, которые являются потенциальными носителями лучших практик для тиражирования по всей стране.

Согласно озвученной информации, по итогам 2023 года свои результаты улучшили 48 регионов, а Нижегородская область вошла в первую десятку регионов-лидеров.

На заседании в режиме ВКС присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что рейтинг АСИ для него считается показателем качества работы, которая ведётся в регионе.

"В основе рейтинга - оценка развития таких отраслей как медицина, образование, жильё, социальная защита, возможности для работы и бизнеса. Благодарю коллег за оценку нашей работы!" - прокомментировал Глеб Никитин.

Кроме того, на наблюдательном совете была презентована новая модель целевых условий ведения бизнеса. Нижегородская область вместе с Москвой, Республикой Татарстан и Сахалинской областью стали пилотными при расчётах целевых показателей по всем мировым стандартам. В них было проведено комплексное исследование по определённому набору показателей по 10 направлениям.

Результаты показали хорошие позиции данных регионов по направлениям старта бизнеса, регистрации предприятия, получения недвижимости, подключения к инженерным сетям. На основе этих лучших практик и решений будет меняться федеральная законодательная база для создания лучших условий для инвесторов, для бизнеса на уровне регионов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИ бизнес Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2024 11:35  [1162] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы
12 февраля 2024 11:25  [1364] Нижегородская область вошла в ТОП-20 регионов по качеству жизни за 2023 год
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph